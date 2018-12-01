Гвоздик - Стивенсон. Онлайн-трансляция боя

Гвоздик пока не знает поражений на профессиональном ринге

НВ следит за ходом поединка между украинским боксером Александром Усиком и канадцем Адонисом Стивенсоном, а также за событиями вокруг него.

Онлайн-трансляция боя в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном состоится в канадском Квебеке 2 декабря ориентировочно в 02.00 по киевскому времени.

Бой определит обладателя титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым сейчас владеет канадец.

Александр Гвоздик (31 год): провел 15 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 15 раз (12 - нокаутом).

Адонис Стивенсон (41 год): провел 31 бой среди профессионалов. Выиграл 29 поединков (25 - нокаутом), один проиграл и один свел вничью.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя - Гвоздик. Коэффициент на его победу от авторитетной букмекерской конторы William Hill составляет 1,57. Успех Стивенсона оценивается в 2,37, ничья - в 21,00.

Согласно украинской букмекерской конторе Фаворит, досрочная победа Гвоздика соответствует коэффициенту 2,35, его же победа по очкам равна коэффициенту 3,15.

Досрочный успех канадца соответствует коэффициенту 4,00, по очкам - коэффициенту 15,00. Ничья оценивается в 24,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Накануне прошло взвешивание боксеров. Гвоздик оказался тяжелее Стивенсона - 79,2 и 79 кг соответственно.