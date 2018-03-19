Гвоздик рассказал о своих предпочтениях среди будущих соперников

Гвоздик не знает, с кем встретится в следующем поединке

Украинский обладатель титула временного чемпиона по версии WBC Александр Гвоздик заявил, что готов драться с любым победителем боя за пояс чемпиона мира по этой же версии между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком.

В комментарии BoxingScene боксер заявил, что в этом поединке ставит на 40-летнего Стивенсона, если он подойдет к нему в лучшей форме, хотя и отметил силу 34-летнего Джека.

"Но это большой вопрос, поскольку Адонис нечасто выходит на ринг и в своем возрасте вряд ли много работает в тренажерном зале. Возраст быстро берет свое, и я не знаю, что с ним случится - посмотрим", - добавил Гвоздик.

Смотрите также: Появилось видео победного боя украинского боксера Гвоздика

Накануне украинский боксер единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. При этом, впервые он провел все 12 раундов в профи карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

Теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.

Перед этим стало известно, что команда украинца обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить его официальным претендентом на бой против российского чемпиона по этой версии Сергея Ковалева.