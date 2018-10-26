Гвоздик предрек Усику больше сложностей против Белью, чем против Гассиева

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о своих ожиданиях от поединков соотечественников Василия Ломаченко против Хосе Педрасы и Александра Усика против Тони Белью.
В комментарии EsNews небитый боец выразил убеждение, что Ломаченко побьет Педрасу, с учетом его силы и интеллекта, поэтому не ожидает сюрпризов от этого поединка.
"Бой Усик - Белью будет тяжелым, и хотя люди не ожидают проблем для Александра, думаю, ему придется сложнее, чем против Гассиева", - считает Гвоздик.
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Сообщалось, что украинский чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Усик - Белью состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.
В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также обладателем трофея Мухаммеда Али.
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