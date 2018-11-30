Гвоздик оказался тяжелее Стивенсона перед боем - видео

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и обладатель полноценного чемпионского пояса по этой версии Адонис Стивенсон прошли традиционную церемонию взвешивания перед боем.

Как сообщает Fightnews, украинский боксер оказался тяжелее своего канадского соперника на 110 грамм, показав на весах результат 79,09 кг.

Оба боксера вложились в лимит своей весовой категории, который составляет 79,37 кг.

Бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном состоится 1 декабря в Квебеке.

В последнем своем поединке украинец единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Он впервые провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

1 декабря также состоится топовый бой в супертяжелом весе: за титул чемпиона мира по версии WBC сразятся американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри, который стал чемпионом мира, нанеся первое за 11 лет поражение Владимиру Кличко.