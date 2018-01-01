Гвоздик на 55 мест улучшил свой статус в авторитетном рейтинге боксеров Сегодня, 18:56 5 Цей матеріал також доступний українською Ранее Гвоздик занимал 68-ю строчку рейтинга Фото: Top Rank

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поднялся на 13-ю позицию авторитетного рейтинга BoxRec.

Согласно обновленному ранжиру BoxRec вне зависимости от весовой категории, полутяжеловес из Украины поднялся сразу на 55 позиций. Ранее он занимал 68-ю строчку.

Опережают Гвоздика (места с первого по 12-е): Теренс Кроуфорд (США), Сауль Альварес (Мексика), Александр Усик (Украина), Геннадий Головкин (Казахстан), Василий Ломаченко (Украина), Луис Нери (Мексика), Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд), Мигель Берчельт (Мексика), Энтони Джошуа (Великобритания), Лео Санта Крус (Мексика) и Элейдер Альварес (Колумбия).

2 декабря украинец победил нокаутом чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона и завоевал титул по этой версии. Позже стало известно, что канадец находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

Сообщалось, что Стивенсона после нокаута в бою с Александром Гвоздиком ввели в искусственную кому. У боксера было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Сегодня, 3 декабря, состояние экс-чемпиона мира изменилось с критического на стабильное. 41-летний спортсмен находится в контролируемой искусственной коме, что должно облегчить выздоровление.