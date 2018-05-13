Говорят, Ломаченко выиграл Евровидение? Реакция соцсетей на победу украинца над Линаресом

НВ публикует самые интересные посты от известных пользователей соцсетей по поводу победы украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко над обладателем титула WBA Хорхе Линаресом.
Надзвичайно успішна ніч для всіх вболівальників боксу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 мая 2018 г.
Наш Василь Ломаченко здобув чергову перемогу на легендарній арені Madison Square Garden, впевнено здолавши Хорхе Лінареса.
Щиро вітаємо нашого чемпіона! Ти – мега крутий! pic.twitter.com/io3T4sydSk
Василь Ломаченко здобув титул чемпіона WBA у легкій вазі, перемігши венесуельського боксера Хорхе Лінареса. Вітаю! pic.twitter.com/DqDdvd3yb1— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 мая 2018 г.
Well done for Lomachenko to become fastest three-division boxing champion???????? https://t.co/Xo2uBe0dgh— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 13 мая 2018 г.
Great fight to both warriors. Congratulations @VasylLomachenko— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 13 мая 2018 г.
Я не фанат бокса, но ка не гордиться таким парнем, как Ломаченко?! Машина @VasylLomachenko браво ????????????????— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 13 мая 2018 г.
Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.
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