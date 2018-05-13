Говорят, Ломаченко выиграл Евровидение? Реакция соцсетей на победу украинца над Линаресом

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Ломаченко впечатлил даже не фанатов бокса
Фото: Top Rank via Twitter

Ломаченко впечатлил даже не фанатов бокса

НВ публикует самые интересные посты от известных пользователей соцсетей по поводу победы украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко над обладателем титула WBA Хорхе Линаресом.

Congratulations my brother. LOMATEAM best of the best. #loma#wba #usyk17 #lomus.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

 

 

 

Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.

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