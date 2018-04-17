Гассиев прервал подготовку к бою против Усика

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев прервал подготовку к финальному бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя титулов WBC, WBO Александра Усика.

Об этом заявил тренер россиянина Абель Санчес, сообщает BoxingScene. По его словам, Гассиев отдохнет 7-10 дней, а в тренировочный лагерь вернется после боя другого подопечного мексиканца - Геннадия Головкина, - который состоится 5 мая.

"Я ему дал от 7 до 10 дней. Он должен вернуться в лагерь после боя Головкина. Нам не назвали дату боя, но я слышал, что он пройдет в июле. У нас еще много времени", - сказал специалист.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Точная дата пока неизвестна. Право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

Ранее стало известно, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым отложен из-за травмы украинца.

Усика в бою против Гассиева уже выразил готовность заменить бывший соперник украинца Майрис Бриедис.