Гассиев отреагировал на травму Усика

Российский обладатель титулов WBA Super, IBF Мурат Гассиев прокомментировал травму своего украинского соперника, чемпиона мира WBC, WBO Александра Усика, из-за которой их бой в финале Суперсерии был отложен.

В своем аккаунте в Instagram российский боксер выразил сожаление, что его оппонент получил повреждение, но в то же время надеется, что оно не настолько серьезное, и их поединок пройдет летом.

"В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте, я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме", - заверил Гассиев.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии.