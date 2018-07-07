07 июля 2018, суббота

Гассиев об Усике: Меня ждет самый сильный соперник за всю карьеру

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Гассиев заверил, что не испытывает никакого мандража перед Усиком
Фото: WBSS via Facebook

Гассиев заверил, что не испытывает никакого мандража перед Усиком

Российский обладатель поясов WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев назвал украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO Александра Усика, с которым будет драться в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), самым сильным боксером за всю свою карьеру.

По словам российского спортсмена, статус фаворита, который имеет украинец, на него не давит, ведь для него первичен лишь сам факт того, что это его очередной оппонент, сообщает Спорт-Экспресс. Боксер заверил, что не испытывает никакого мандража перед фаворитами.

Отвечая на вопрос, посоветует ли он сопернику беречь печень, тяжеловес отметил, что желает здоровья всем. Также обладатель поясов WBA Super, IBF добавил, что выход Усика в финал доказал обоснованность его лидерства в рейтинге данной категории.

"Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру", - заявил Гассиев.

Финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ.

Сам Усик отказывался драться на территории России, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.

Тренер Гассиева Абель Санчес выразил уверенность, что его подопечный нокаутирует украинского чемпиона мира ударом по корпусу.

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