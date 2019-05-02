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Гвоздик рассказал, когда проведет следующий бой

Сегодня, 16:44
2001
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Гвоздик рассказал, когда проведет следующий бой - фото

Top Rank

Следующим соперником Гвоздика может стать Маркус Браун

Украинский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о том, что ориентировочно проведет свой следующий поединок в августе или сентябре 2018-го года.

В интервью Luckypunch.net боксер отметил, что теперь ему нужно драться только хорошо, тогда как плохих боев ему никто не простит.

Обсуждая возможных соперников, полутяжеловес заявил, что не выделял бы кого-то одного, ведь все они сильны, а его дивизион представляет собой большой интерес. 

По его словам, помимо чемпионов в этой категории также есть еще как минимум пять-десять боксеров, которые смогут доставить проблемы действующим обладателям титулов. Украинец указал на Маркуса Брауна - обязательного претендента по линии WBC, с которым он должен проводить защиту пояса.

"Если Браун договорится с Дмитрием Биволом, то, вероятнее всего, будет драться с ним, потому что там тоже есть пояс [WBA]. Если это будет Браун, то буду защищаться, если нет – буду защищаться против того, кто следующий по списку", - резюмировал Гвоздик.

В пятом раунде мартовского боя украинский боксер техническим нокаутом выиграл у француза Дуду Нгумбу.

Теги:   WBA WBC Александр Гвоздик Бокс

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