Гвоздик рассказал, когда проведет следующий бой Сегодня, 16:44 2001 Цей матеріал також доступний українською Top Rank Следующим соперником Гвоздика может стать Маркус Браун Top Rank

Украинский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о том, что ориентировочно проведет свой следующий поединок в августе или сентябре 2018-го года.



В интервью Luckypunch.net боксер отметил, что теперь ему нужно драться только хорошо, тогда как плохих боев ему никто не простит.

Обсуждая возможных соперников, полутяжеловес заявил, что не выделял бы кого-то одного, ведь все они сильны, а его дивизион представляет собой большой интерес.

По его словам, помимо чемпионов в этой категории также есть еще как минимум пять-десять боксеров, которые смогут доставить проблемы действующим обладателям титулов. Украинец указал на Маркуса Брауна - обязательного претендента по линии WBC, с которым он должен проводить защиту пояса.

"Если Браун договорится с Дмитрием Биволом, то, вероятнее всего, будет драться с ним, потому что там тоже есть пояс [WBA]. Если это будет Браун, то буду защищаться, если нет – буду защищаться против того, кто следующий по списку", - резюмировал Гвоздик.

В пятом раунде мартовского боя украинский боксер техническим нокаутом выиграл у француза Дуду Нгумбу.