Гвоздик назвал свою цель в 2019 году Сегодня, 14:38 118 Цей матеріал також доступний українською Top Rank Гвоздик намерен доказать, почему является лучшим полутяжеловесом в мире Top Rank

Украинский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о том, что нацелен объединить в 2019 году титулы чемпиона мира.



Боксер назвал своего ближайшего соперника Дуду Нгумбу сильным оппонентом, отметив, что не может позволить себе его недооценить, сообщает BoxingScene.

"Путь к чемпионскому поясу был долгим, и я планирую показать всем, почему являюсь лучшим полутяжеловесом в мире", - заявил Гвоздик.

Ранее украинский боксер подтвердил, что его следующим соперником будет Дуду Нгумбу.

Сообщалось, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.



Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.