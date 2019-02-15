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Гвоздик назвал свою цель в 2019 году

Сегодня, 14:38
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Гвоздик намерен доказать, почему является лучшим полутяжеловесом в мире

Украинский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о том, что нацелен объединить в 2019 году титулы чемпиона мира.

Боксер назвал своего ближайшего соперника Дуду Нгумбу сильным оппонентом, отметив, что не может позволить себе его недооценить, сообщает BoxingScene.

"Путь к чемпионскому поясу был долгим, и я планирую показать всем, почему являюсь лучшим полутяжеловесом в мире", - заявил Гвоздик.

Ранее украинский боксер подтвердил, что его следующим соперником будет Дуду Нгумбу.

Сообщалось, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.

Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.

Теги:   WBC Александр Гвоздик Бокс

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