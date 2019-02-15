Гвоздик назвал свою цель в 2019 году
Украинский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о том, что нацелен объединить в 2019 году титулы чемпиона мира.
Боксер назвал своего ближайшего соперника Дуду Нгумбу сильным оппонентом, отметив, что не может позволить себе его недооценить, сообщает BoxingScene.
"Путь к чемпионскому поясу был долгим, и я планирую показать всем, почему являюсь лучшим полутяжеловесом в мире", - заявил Гвоздик.
Ранее украинский боксер подтвердил, что его следующим соперником будет Дуду Нгумбу.
Сообщалось, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.
Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.