Гвоздик назвал своего следующего соперника
Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик подтвердил, что его следующим соперником будет Дуду Нгумбу.
Об этом боксер дал понять на своей странице в Instagram, опубликовав афишу с грядущим поединком против французского бойца.
За свою профессиональную карьеру Нгумбу выиграл 38 боев и потерпел восемь поражений.
Сообщалось, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.
Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.
Недавно небитый американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.