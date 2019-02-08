Гвоздик назвал своего следующего соперника Сегодня, 13:54 339 Цей матеріал також доступний українською Александр Гвоздик via Instagram Бой Гвоздика пройдет 30 марта Александр Гвоздик via Instagram

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик подтвердил, что его следующим соперником будет Дуду Нгумбу.



Об этом боксер дал понять на своей странице в Instagram, опубликовав афишу с грядущим поединком против французского бойца.

За свою профессиональную карьеру Нгумбу выиграл 38 боев и потерпел восемь поражений.

Сообщалось, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.



Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.

Недавно небитый американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.