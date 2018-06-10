Фьюри вернулся в ринг после победы над Кличко

Это 26-я победа и 19-й нокаут в карьере Фьюри.

Тяжеловес Тайсон Фьюри выиграл первый бой после победы над Владимиром Кличко в 2015-м.

Британец победил Сефера Сефери техническим нокаутом.

Как сообщает, Sportarena, хотя Фьюри и выиграл, но выглядел как боксёр, который и вправду не дрался два с половиной года. По информации медиа, британец не нанёс большого количества ударов, но Сефери отказался выходить на пятый раунд поединка.

Фьюри, сообщает портал, просто давил на соперника преимуществом в весе и габаритах, ведь он выше албанца на 15 см и тяжелее на 30 кг.

В течение всего поединка, пишут на сайте, британский боксёр регулярно получал замечания от рефери за то, что больше проводил время в клинчах, чем наносил удары.

Это 26-я победа и 19-й нокаут в карьере Фьюри.

Ранее британец сообщил, что из-за чемпионства потерял стимул работать над собой, но снова нашел мотивацию для продолжения карьеры. Затем он решил вернуться в бокс и объявил, что 9 июня встретится с албанцев Сефером Сефери. На этот бой британец даже пригласил президента США Дональда Трампа.