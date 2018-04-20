Это выглядит странным. Команду Гассиева удивило нежелание Усика драться в Москве

Место боя Александра Усика и Мурата Гассиева еще не определено

Менеджер российского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева Алексей Васильев прокомментировал нежелание обладателя поясов WBC, WBO Александра Усика проводить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

Как сообщил представитель Гассиева в интервью Матч ТВ, окончательное решение примет Суперсерия исходя из финансовой выгоды, а не политических вопросов.

"Суперсерия, как и весь профессиональный бокс, это бизнес. Нужно смотреть на ситуацию с этой стороны и не стараться искать там политическую составляющую. В последнее время это стало практически трендом, но правды здесь нет", - сказал Васильев.

Позиция Александра Усика, который не хочет драться в Москве, для менеджера российского боксера выглядит странной. Сам Гассиев, по словам Васильева, мог бы провести бой в Украине.

"Для меня это выглядит странным, и я могу что-то предполагать, но какие истинные мотивы у них в голове – я не знаю.

Если организаторы Суперсерии посчитают, что им выгоднее провести финал в Саудовской Аравии – значит, деремся там. Если в Америке – значит, в Америке. В России или в Украине – выйдем на ринг там. Мы как люди, подписавшие контракт на участие в Суперсерии, просто будем выполнять его условия", - добавил Васильев.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии.