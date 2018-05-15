Еще один чемпион мира в легком весе заинтересовался боем против Ломаченко

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана Стив Фэдер заявил о том, что команда мексиканского боксера рассматривает возможность провести бой против украинского обладателя титула WBA Василия Ломаченко.

В комментарии BoxingScene.com Фэдер заявил, что сперва команда Бельтрана намерена выслушать предложение от промоутерской компании украинца Top Rank.

"Рэй не боится того, вокруг которого сейчас поднялась такая шумиха, будто он лучший в мире, ведь он готов драться с любым соперником", - заверил менеджер боксера.

Фэдер напомнил, что Бельтран (43 поединка среди профессионалов, 35 побед, 21 - нокаутом, семь поражений, одна ничья) провел все 12 раундов против Теренса Кроуфорда, который сейчас выступает в полусреднем весе, и выстоял на ринге.

Накануне чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с украинским обладателем титула WBA Василием Ломаченко. Отмечалось, что промоутер Ломаченко Боб Арум планирует провести поединок между своим клиентом и Бельтраном в августе 2018 года. В случае победы украинец будет владеть двумя поясами в этой категории, как и Гарсия, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.

Ранее Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.