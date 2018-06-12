12 июня 2018, вторник

Экс-соперник Владимира Кличко завершил карьеру

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Хэй победил в 28 боях из 32-х на профи-ринге

Хэй победил в 28 боях из 32-х на профи-ринге

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, который проиграл бой украинцу Владимиру Кличко, завершил профессиональные выступления.

Об этом 37-летний боксер сообщил на своем официальном сайте после двух поражений от Тони Белью. Хэй убежден, что это не конец его истории, а начало чего-то нового.

Британский боец провел 32 поединка на профи-ринге, в которых добыл 28 побед (26 нокаутов).

В его активе титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007-2008 годы), WBA (2007-2008), WBO (2008) и авторитетного издания The Ring (2007-2008), а также чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA (2009-2011).

Хэй проиграл Владимиру Кличко в 2011 году бой за титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Ранее британский боксер заявил, что мечтает провести с украинцем реванш. По его словам, он всегда хотел доказать, что поражение в 2011 году от Кличко было случайным.

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