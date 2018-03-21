Экс-соперник Линареса усомнился в его шансах победить Ломаченко

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Митчелл считает Ломаченко особенным бойцом
Фото: Кевин Митчелл via Twitter

Митчелл считает Ломаченко особенным бойцом

Бывший соперник чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса Кевин Митчелл не верит в шансы венесуэльца победить в очном поединке чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

В комментарии iFL TV британский боксер заявил, что когда услышал о проведении этого боя, то сразу подумал, что его бывший оппонент заработает много денег.

"У Линареса нет шансов победить Ломаченко. Украинец - особенный", - добавил Митчелл.

В свою очередь, венесуэльский боксер заявил о том, что именно он является фаворитом поединка.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресу готовиться к бою против Ломаченко.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.

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