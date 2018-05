Экс-обидчик Кличко пригласил Трампа на свой бой

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пригласил на свой следующий бой президента США Дональда Трампа.

Об этом британец написал на своей странице в Twitter, оскорбив при этом единственного американца, который является чемпионом мира в хэвивейте на данный момент, Деонтея Уайлдера. Следующий бой Фьюри состоится 9 июня в Манчестере, его соперником станет албанец Сефер Сефери.

"Вам нужен настоящий чемпион мира в тяжелом весе, а не этот засранец Деонтей Уайлдер. Приглашаю вас посетить мой первый бой после возвращения, который пройдет в великом городе Манчестере. Я оставил для вас два билета на ВИП-места, мистер президент", - написал Фьюри.

@realDonaldTrump u need the real heavyweight champion in your office not that bum @BronzeBomber come see the mac is back June 9 in the great city of Manchester uk ????????.

I’ll leave 2 vip tickets on the door for u Mr president sir.