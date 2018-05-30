31 мая 2018, четверг

Экс-обидчик Кличко пригласил Трампа на свой бой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Тайсон Фьюри ждет Дональда Трампа на своем поединке

Тайсон Фьюри ждет Дональда Трампа на своем поединке

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пригласил на свой следующий бой президента США Дональда Трампа.

Об этом британец написал на своей странице в Twitter, оскорбив при этом единственного американца, который является чемпионом мира в хэвивейте на данный момент, Деонтея Уайлдера. Следующий бой Фьюри состоится 9 июня в Манчестере, его соперником станет албанец Сефер Сефери.

"Вам нужен настоящий чемпион мира в тяжелом весе, а не этот засранец Деонтей Уайлдер. Приглашаю вас посетить мой первый бой после возвращения, который пройдет в великом городе Манчестере. Я оставил для вас два билета на ВИП-места, мистер президент", - написал Фьюри.

Этот бой станет первым для Фьюри за 2,5 года. В последний раз он выходил в ринг в ноябре 2015 года, победив украинца Владимира Кличко. То поражение стало для украинца первым за 12 лет.

Ранее Фьюри сообщил, что из-за чемпионства потерял стимул работать над собой, но снова нашел мотивацию, чтобы продолжить карьеру.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове