Экс-обидчик Кличко обозвал нынешних чемпионов мира по боксу бомжами

Тайсон Фьюри не боится боев с действующими чемпионами мира в супертяжелом весе

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победного возвращения в ринг сообщил, что до конца года вернет себе титулы.

Как сообщает BoxingScene, британец вообще не видит конкурентов для себя среди действующих обладателей чемпионских поясов - Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера - и готов драться с любым из них.

"Мне плевать, кто будет следующим соперником – они все одинаковые. Все одинаковые бомжи – Уайлдер, Джошуа, Паркер. Просто куски дерьма. Они такие же, как Мануэль Сефер. Или как там его звали? (Сефер Сефери)", - дерзко сказал Фьюри.

Британец признался, что серьезно даже не боксировал с Сефери, но немного нервничал после возвращения в ринг спустя 2,5 года.

"К концу года я стану чемпионом мира", - в конце своего комментария пообещал "Цыганский король".

В прошлую субботу Тайсон Фьюри выиграл первый бой после победы над Владимиром Кличко в 2015-м году. Британец победил албанца Сефера Сефери техническим нокаутом.

Ранее британец сообщил, что из-за чемпионства потерял стимул работать над собой, но снова нашел мотивацию для продолжения карьеры. На свой первый бой после возвращения британец даже пригласил президента США Дональда Трампа.