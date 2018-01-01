Экс-лучший боксер мира вне зависимости от веса допустил возвращение на ринг ради боя с Усиком Сегодня, 20:32 51 Цей матеріал також доступний українською Уорд может вернуться на ринг в случае "хорошего и допустимого" варианта Фото: Андре Уорд via Twitter

Менеджер бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда Джеймс Принс заявил о том, что его клиент не исключает возвращения на ринг ради поединка в том числе с украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

В комментарии подкасту Ringside Toe 2 Toe представитель Уорда отметил, что хотя экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весе ушел из профи богатым человеком, он все равно может возобновить карьеру, сообщает BoxingScene.

"Все возможно. Если подвернется хороший и допустимый вариант, никогда не знаешь, что случится", - добавил Принс.

В сентябре прошлого года Уорд принял решение завершить карьеру. Американец сообщил, что его организм больше не может справляться со слишком большими нагрузками, которые требует бокс.

В январе 2018 года экс-чемпион мира в суперсредней и полутяжелой весовых категориях намекнул на возвращение в бокс, но уже в супертяжелом дивизионе, где драться с ним хочет британский чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

После успешной защиты Усиком своих титулов в поединке против Тони Белью промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своем дивизионе - против Уорда, если тот сам предложит ему драться.