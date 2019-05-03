Джошуа заявил о готовности драться с Усиком Сегодня, 15:10 142 Цей матеріал також доступний українською Энтони Джошуа via Instagram Следующий бой Энтони Джошуа проведет 1 июня против Энди Руиса. Энтони Джошуа via Instagram

Британский чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа заявил, что готов драться с украинцем Александром Усиком, но перед этим бы хотел стать абсолютным чемпионом мира.

В интервью The Ring Джошуа заявил, что будет следить за поединком Усика против Такама, который состоится 25 мая, и пожелал украинцу успехов в поединке.

Британец также заявил, что хотел бы провести бой против украинского боксера, но перед этим планирует встретиться на ринге с американцем Деонтеем Уайлдером, чтобы завоевать титул абсолютного чемпиона мира.

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"Потом бы я дрался с Усиком как абсолютный чемпион в супертяжелом весе против абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. Это было бы большим событием.

Я очень уважаю Усика, он хороший боец с олимпийским опытом, он другой породы", - сказал Джошуа.

1 июня Энтони Джошуа проведет бой против мексиканца Энди Руиса.

Поединок украинского чемпиона мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика против камерунца Карлоса Такама в супертяжах состоится 25 мая.



Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа может встретиться с украинским боксером Александром Усиком в случае, если не получит бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Другой промоутер Александр Красюк заявил, что если Усик победит Карлоса Такама в поединке 25 мая, то официально оставит титул WBO и получает статус официального претендента в супертяжах. В таком случае бой с Джошуа неизбежен, хотя до этого возможны промежуточные поединки.