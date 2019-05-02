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Джошуа прокомментировал возможный бой с Кличко

Сегодня, 14:54
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Джошуа прокомментировал возможный бой с Кличко - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Следующий поединок Энтони Джошуа проведет 1 июня против Энди Руиса

Британский чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа прокомментировал возможный бой с украинцем Владимиром Кличко.

В комментарии talkSPORT Джошуа заявил, что кроме слов Кличко о том, что их бой в 2017 году был одним из лучших в его карьере с уточнением "пока что", он больше ничего не слышал от украинца о планах на будущий поединок.

"Повторный бой с Кличко - это беспроигрышный вариант. В прошлом нашем поединке он продемонстрировал хороший бой и завоевал сердца публики", - сказал Джошуа.

29 апреля 2017-го года в титульном поединке Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде, хотя по ходу боя сам побывал в нокдауне.

После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Ранее СМИ узнали, что стримингова платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении.

Теги:   Бокс Владимир Кличко Энтони Джошуа

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