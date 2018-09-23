Джошуа победил Поветкина и защитил титулы - видео

На стадионе Уэмбли в Лондоне завершился титульный боксерский поединок в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

Победу в поединке одержал Энтони Джошуа, который защитил три титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF, передает УНИАН.

Энтони Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде отправил Поветкина в нокаут и защитил свои пояса.