Джошуа победил Поветкина и защитил титулы - видео

На стадионе Уэмбли в Лондоне завершился титульный боксерский поединок в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.
Победу в поединке одержал Энтони Джошуа, который защитил три титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF, передает УНИАН.
Энтони Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде отправил Поветкина в нокаут и защитил свои пояса.
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