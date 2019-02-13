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Джошуа официально получил в соперники непобежденного американского боксера

Сегодня, 19:36
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Фото Джошуа via Instagram

Бой Джошуа - Миллер состоится 1 июня 2019 года

Британский боксер Энтони Джошуа проведет свой следующий бой против непобежденного американца Джаррела Миллера (23-0-1, 20 KO).

Поединок состоится 1 июня 2019 года в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден, заявил в своем аккаунте в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.

Энтони Джошуа в бою против Джаррелла Миллера будет защищать титулы WBA, WBO и IBF.

Для Джошуа этот поединок станет первым в профессиональной карьере за пределами Великобритании.

"Я ожидаю очередную схватку - с хорошим боксером и замечательным болтуном. Это будет прекрасный бой, я не оставлю ему ни единого шанса - я намерен красиво разнести Миллера", - поделился ожиданиями Джошуа.

Джаррел Миллер, в свою очередь, имеет противоположное мнение.

"Джошуа делает огромную ошибку, что лезет сюда, на мою территорию. Он хочет заявить о себе на американской арене, но все, что он сделает - это собственноручно доставит мне пояса. Он покинет Нью-Йорк ни с чем", - сказал Миллер.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о возможном реванше с экс-боксером Владимиром Кличко, а также назвал украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика среди претендентов на бой с британцем.

29 апреля 2017 в титульном поединке Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

В последнем бою Джошуа победил россиянина Александра Поветкина и защитил три титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

Теги:   WBA IBF WBO Бокс Энтони Джошуа

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