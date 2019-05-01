Джошуа официально получил следующего соперника 1 мая, 17:18 4763 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Джошуа одержал 22 победы в 22 поединках в карьере Reuters/Andrew Couldridge

Британский чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа свой следующий бой проведет против мексиканца Энди Руиса.

Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден, сообщает Sky Sports.

Бой будет транслироваться стриминговой платформой DAZN в США, а в Великобритании - на Sky Sports.

Энди Руис получил шанс боксировать против Джошуа после того, как американец Джаррел Миллер, который должен был драться с британцем, получил шестимесячную дисквалификацию за употребление допинга.

На счету Джошуа 22 победы в 22-х поединках. В активе Руиса 32 боя и одно поражение.

В последнем бою Джошуа победил россиянина Александра Поветкина и защитил три титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа может встретиться с украинским боксером Александром Усиком в случае, если не получит бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Другой промоутер Александр Красюк заявил, что если Усик победит Карлоса Такама в поединке 25 мая, то официально оставит титул WBO и получает статус официального претендента в супертяжах. В таком случае бой с Джошуа неизбежен, хотя до этого возможны промежуточные поединки.