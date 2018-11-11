Давайте Усика в Динамо определим. Реакция соцсетей на победу украинца над Белью

НВ приводит самые интересные публикации в соцсетях о победном бое украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика над британцем Тони Белью.
Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 ноября 2018 г.
Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.
Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb
Вітаю Олександра Усика з перемогою в бою проти британця Тоні Белью і захистом звання абсолютного чемпіона світу. Молодець! pic.twitter.com/5vRxB3PyQv— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 ноября 2018 г.
Бедняга Белью похож на дерево, пытающееся сбежать от лесоруба. В зале видны лица, полные ужаса...— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 10 ноября 2018 г.
Не сбежит. Вiче так рiшило...
Respect to @TonyBellew ???? congratulations @usykaa ???? pic.twitter.com/WSpuVNCtNq— LOMA (@VasylLomachenko) 11 ноября 2018 г.
Своей победой над Белью нокаутом Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.
- Смотрите также: Усик - Белью. Видео боя
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования