Давайте Усика в Динамо определим. Реакция соцсетей на победу украинца над Белью

Усик сохранил все чемпионские пояса в первом тяжелом весе

НВ приводит самые интересные публикации в соцсетях о победном бое украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика над британцем Тони Белью.

Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.



Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.



Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 ноября 2018 г.

Вітаю Олександра Усика з перемогою в бою проти британця Тоні Белью і захистом звання абсолютного чемпіона світу. Молодець! pic.twitter.com/5vRxB3PyQv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 ноября 2018 г.

Бедняга Белью похож на дерево, пытающееся сбежать от лесоруба. В зале видны лица, полные ужаса...



Не сбежит. Вiче так рiшило... — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 10 ноября 2018 г.

Своей победой над Белью нокаутом Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.