11 ноября 2018, воскресенье

Давайте Усика в Динамо определим. Реакция соцсетей на победу украинца над Белью

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Усик сохранил все чемпионские пояса в первом тяжелом весе
Фото: Matchroom Boxing via Twitter

Усик сохранил все чемпионские пояса в первом тяжелом весе

НВ приводит самые интересные публикации в соцсетях о победном бое украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика над британцем Тони Белью.

Своей победой над Белью нокаутом Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.

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