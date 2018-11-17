Чемпион мира в супертяжах посоветовал Усику не менять весовую категорию

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер посоветовал абсолютному чемпиону мира в крузервейте Александру Усику не переходить в хэвивейт.

Как заявил американец в интервью CBS Sports, боксеры при поднятии в новый дивизион становяться медленнее. Таким образом, Усик будет лишен своего главного козыря.

"Белью разрывал его, избивал его, в то время, как Усик лишь поглаживал Тони своими джебами. Советую Усику остаться в крузервейте. Когда он начнет сражаться с элитой дивизиона, то поймет, что это совсем другая сила", - сказал Уайлдер.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере украинский абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После этого Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть. Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил ему вызов.

Позже команда украинца сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с российским супертяжем Александром Поветкиным. Не исключается и бой против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.