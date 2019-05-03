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Чемпион мира в легком весе нацелился на бой с Ломаченко - журналист

Вчера, 21:07
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Чемпион мира в легком весе нацелился на бой с Ломаченко - журналист - фото

Ричард Комми via Twitter

Комми (в центре) рассматривает бой с Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми ожидает проведения поединка с украинским чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко, сообщает журналист Майк Коппинджер.

В своем аккаунте в Twitter он написал, что ганский боксер заключил контракт с менеджером Китом Коннолли о проведении нескольких боев.

В число соперников, на поединки с которыми рассчитывает Комми, входит и Ломаченко. Альтернатива - бой с гондурасо-американцем Теофимо Лопесом.

Коннолли также работает с украинцем Сергеем Деревянченко, американцами Дэниэлом Джейкобсом и Маркусом Брауном, а также поляком Адамом Ковнацки.

Недавно Ломаченко стал претендентом на пояс WBC после того, как вакантным его сделал американец Майки Гарсия.

Ранее бой украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.

Теги:   IBF WBA WBO Василий Ломаченко Бокс

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