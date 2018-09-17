17 сентября 2018, понедельник

Бывший соперник назвал причину нежелания Ломаченко проводить с ним реванш

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Хорхе Линарес хочет провести реванш против Василия Ломаченко

Хорхе Линарес хочет провести реванш против Василия Ломаченко

Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес уверен, что новый обладатель этого титула Василий Ломаченко боится выходить против него на реванш.

Как сказал венесуэлец в интервью AB Boxing News, он удивил мировую боксерскую общественность, отправив украинца в нокдаун и изменил все представления о нем.

"Никто даже представить не мог, что я отправлю Ломаченко в нокдаун. На самом деле, там сложилось много вещей. Мне нужно было избежать поражения, потому что я профессионал. Никто не верил, что Хорхе Линарес сделает то, что я сделал – обронил его на настил ринга в шестом раунде. Никто не мог себе этого представить, все считали его неуязвимым", - сказал Линарес.

Венесуэлец заявил о готовности провести реванш с Ломаченко, однако тут же подчеркнул, что сам украинец, скорее всего, откажеться из-за страха потерпеть поражение.

"Никто в этом мире не идеален, и никто не родился без недостатков. Он понял это и поэтому не хочет проводить реванш", - добавил Линарес.

В мае украинец нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. 

Возвращение Ломаченко в ринг намечено на начало декабря. Промоутер украинца Боб Арум заявил, что свой следующий поединок против Хосе Педрасы тот проведет в американском Лос-Анджелесе.

Сам Педраса опроверг наличие соглашения о проведении поединка с украинским чемпионом мира по версии WBA.

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