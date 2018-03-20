Бывший соперник Кличко согласился помочь Линаресу готовиться к бою с Ломаченко

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать чемпиону мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресу готовиться к бою против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Об этом в интервью ESPN Deportes рассказал Исмаэль Силас, который является тренером обоих боксеров. Дело в том, что реванш Хэя против Тони Белью также состоится в мае, как и бой Ломаченко против Линареса. Таким образом, у них будут похожие сроки подготовки.

"Прежде я обсудил все с моими боксерами, и мы договорились, что я буду с ними, если этому не будут мешать мои обязательства перед Хэем. В реванше с Белью на кону будут стоять большие деньги, и его нельзя перенести. Потом стала известна дата боя Линарес - Ломаченко", - сказал специалист.

На данный момент это решение зависит только от промоутера Линареса Акихико Хонды. Если он разрешит проводить общий тренировочный лагерь боксерам, то он пройдет в Лондоне.

"Я должен исполнить обязательства перед Дэвидом Хэем, поэтому предложил Линаресу приехать в Лондон, и мы могли бы организовать совместную подготовку обоих боксеров. Сейчас все зависит от решения промоутера Линареса Акихико Хонды", - добавил Силас.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.

Ранее появилась информация, что поединок Ломаченко против Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.