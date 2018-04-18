Бывший обидчик Кличко захотел сделать украинца своим тренером

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Энтони Джошуа хочет работать с Владимиром Кличко
Фото: Энтони Джошуа via Twitter

Энтони Джошуа хочет работать с Владимиром Кличко

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет видеть своим тренером бывшего соперника украинца Владимира Кличко.

Как сказал британец в интервью Sky Sports, он очень нуждается в подсказках Кличко, который мог бы поделиться с ним своим опытом.

"Если бы Кличко мог поделиться со мной частью своих знаний, я думаю, это помогло бы мне стать лучше. Я нуждаюсь в нем в своей команде, это точно. Я его очень сильно уважаю, его мозг – энциклопедия бокса", - сказал Джошуа.

По словам британца, несмотря на его победу над Кличко в апреле 2017 года, он всегда буде считать украинца более сильным боксером.

"Я побил Кличко, но всегда буду смотреть на него, как на сильнейшего, ведь он сделал больше, чем я. Да, я побил его, но это был один вечер, а он сделал столько всего в своей карьере. Всегда буду снимать перед ним шляпу.

Кличко умел анализировать ошибки и извлекать из них пользу. Он проигрывал трижды, чтобы вернуться и стать королем дивизиона на 10 лет. Это феноменально – он очень много знает. Он проигрывал и поднимался, снова проигрывал и снова поднимался – и на этом построил свое превосходство", - добавил британец.

В декабре Владимир Кличко рассказал, почему отказался от реванша против Энтони Джошуа. По словам украинца, контракт на поединок был уже на его столе, но в последний момент он принял решение о завершении карьеры.

Недавно украинский экс-спортсмен заявил о том, что он не потерял интерес к боксу, но для возвращения на ринг ему нужна причина.

3 августа 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове