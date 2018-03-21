Будущий соперник Ломаченко разразился угрозами в адрес украинца

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес пообещал, что остановит победную поступь обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

В интервью ESPN венесуэлец признал, что в этом бою сойдуться два лучших бойца дивизиона, поэтому к нему приковано столь большое внимание болельщиков.

Линарес уверен, что именно он является фаворитом поединка против Ломаченко. "У меня есть все для победы: скорость, мастерство и мощь. 12 мая Ломаченко будет свергнут королем Линаресом", - сказал боксер.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресу готовиться к бою против Ломаченко.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.