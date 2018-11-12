Буду месить его весь вечер. Британский боксер бросил вызов Усику

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт бросил вызов абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику.

В интервью Sky Sports Уайт отметил, что украинцу будет значительно тяжелее драться в хэвивейте, и, скорее всего, супертяжи будут его избивать.

"Усик перейдет в супертяжелый вес. Но супертяжеловесы – большие и сильные ребята, они будут избивать его. Лично я не дрался бы с ним так, как это делал Тони Белью", - сказал Уайт.

Также британец отметил, что он готов стать первым соперником Усика в супертяжелом весе и уверен в своей победе.

"Усик не повалит меня одним ударом. Я бы месил его весь вечер, сделал бы бой неудобным для него. Если он хочет большой бой, он его получит. Я в игре. Если ты в топ-10, мы можем сделать это", - добавил британец.

11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть.

На следующий день после боя Усик появился в раздевалке Манчестер Сити после победного матча футбольного клуба над Манчестер Юнайтед.