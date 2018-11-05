Буду мало разговаривать, больше делать. Усик рассказал о грядущем бое с Белью по прибытии в Великобританию

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик высказался по поводу своего грядущего поединка против Тони Белью после прибытия в британский Манчестер.
В комментарии Sky Sports боксер признался, что чувствует себя здоровым и уверенным в своих силах, а также надеется, что это будет на данный момент лучший бой в его карьере.
"Пока не думаю о Белью, ведь сейчас мне хочется разместиться, принять душ и поесть, а о сопернике буду думать в субботу вечером", - отметил Усик.
Абсолютный чемпион заявил, что в случае победы над англичанином, это будет новая ступенька, которую он хотел сделать в Великобритании.
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"Кто много говорит, тот мало делает. Я буду мало разговаривать и постараюсь больше делать", - заключил Усик.
Следующий бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере против Тони Белью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.
По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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