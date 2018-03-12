Будет совершенно другая история. Соперник Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против украинца

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Будет совершенно другая история. Соперник Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против украинца
Твиттер Хорхе Линареса

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес считает, что Василию Ломаченко будет непросто в бою против него.

Его слова приводит boxingscene

"Ломаченко – быстрый, превосходный боец, просто замечательный. Но когда Василий выйдет в ринг против меня, это будет совершенно другая история. Это будет другой бой – не такой, какие у него были раньше.

Он не сможет боксировать со мной так, как дрался с другими соперниками. У нас с ним похожие стили. Я даже не задумываюсь, что он моложе меня. Наш бой станет крутым событием", – сказал Линарес.

Ранее Ломаченко и Линарес договорились о проведении боя. Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден.

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