Британского боксера забанили на Википедии за редактирование статьи о Владимире Кличко

Тайсон Фьюри несколько раз изменял страницу о Владимире Кличко в Википедии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что Википедия забанила его за редактирование страницы об украинском экс-чемпионе Владимире Кличко.

Слова Фьюри передает AS. Британец рассказал, что делал это несколько раз, поскольку хотел доказать, что на Википедии каждый может писать, что вздумается.

"На моей странице кто-то все время ставит статус "закончил карьеру". А я не закончил. Я исправляю статус на активный, а он все время меняет его обратно. Очевидно, кто-то очень хочет, чтобы я ушел из бокса. Скорее всего, это кто-то из Лондона", - намекая на своего соотечественника и действующего чемпиона мира по четырем версиям Энтони Джошуа сказал Фьюри.

Накануне Фьюри рассказал историю, как перед боем против бывшего обладателя титулов в хэвивейте Владимира Кличко просидел дольше в сауне, чем украинец.

В июне Фьюри вернулся в ринг спустя 2,5 года, победив нокаутом албанца Сефера Сефери. Спустя два месяца британец единогласным решением судей одолел итальянца Франческо Пьянету.

В ноябре 2015 года британец стал чемпионом мира, нанеся первое за 11 лет поражение украинцу Владимиру Кличко. После этого Фьюри упал в глубокую депрессию, имел проблемы с наркотиками и отказался защищать свои титулы в ринге.