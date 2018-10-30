Британский боксер просидел дольше Кличко в сауне перед победой над ним

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал историю, как перед боем против бывшего обладателя титулов в хэвивейте Владимира Кличко просидел дольше в сауне, чем украинец.

Слова британца приводит Вринге. Фьюри рассказал, что эта история случилась за пять лет до боя против Кличко - в 2010 году. Тогда ходили слухи, что никому не удавалось просидеть в сауне дольше украинца - все проигрывали ему ментальную войну. Поэтому британец решил попробовать также свои силы.

"Пока я сидел в сауне, я думал, что не смогу этого сделать. Мы просидели там продолжительное время, около 20-ти минут.

Я сидел и считал про себя до десяти шесть раз, это была минута. Я думал, что если я потеряю сознание, то так тому и быть. Парни просто вытянут меня и обольют водой, и я буду в порядке. У меня были газеты, я накрылся ими и лежал, как будто читал их", - рассказал Фьюри.

В итоге, боксеры пробыли в сауне 45 минут, после чего Кличко молча встал и ушел. Фьюри это сделал сразу за ним, полностью выбившись из сил.

"Я еле доплелся до выхода. Все начали спрашивать, что я сделал с Кличко, а я просто выиграл ментальную битву против него. Я еще расскажу большую вещь. У нас был круглый стол, и когда мы встретились лицом к лицу, я намекнул ему на этот случай, а он сказал, что не помнит такого. А я помнил и знал, что он помнит. Он знал, что уже проиграл", - добавил британец.

В июне Фьюри вернулся в ринг спустя 2,5 года, победив нокаутом албанца Сефера Сефери. Спустя два месяца британец единогласным решением судей одолел итальянца Франческо Пьянету.

В ноябре 2015 года британец стал чемпионом мира, нанеся первое за 11 лет поражение украинцу Владимиру Кличко. После этого Фьюри упал в глубокую депрессию,имел проблемы с наркотиками и отказался защищать свои титулы в ринге.