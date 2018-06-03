03 июня 2018, воскресенье

Британский боксер назвал братьев Кличко лузерами

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Тайсон Фьюри очень часто напоминает Владимиру Кличко об их поединке

Тайсон Фьюри очень часто напоминает Владимиру Кличко об их поединке

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри признал, что он очень хорош в болтовне, как об этом заявили братья Кличко, но в ответ назвал их лузерами.

Об этом сообщает BoxingScene. Фьюри вновь напомнил Владимиру Кличко, что победил его по очкам, и обвинил обоих братьев, что они уперто не хотят признать это поражение.

"Виталий, ты говоришь, что я чемпион по трештоку? Да, это так. Но это сработало с твоим братом. Владимир постоянно разговаривает о величии Энтони Джошуа, потому что у них получился равный бой. А про меня он не вспоминает, потому что ни разу даже не попал по мне. Наберитесь мужества и скажите правду. Хватит быть лузерами", - заявил Фьюри.

Фьюри победил Владимира Кличко в ноябре 2015 года решением судей. После этого британец не выходил на ринг 2,5 года, но решил вернуться и 9 июня встретится с албанцем Сефером Сефери. На этот бой британец пригласил президента США Дональда Трампа.

Ранее Фьюри сообщил, что из-за чемпионства потерял стимул работать над собой, но снова нашел мотивацию, чтобы продолжить карьеру.

 

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