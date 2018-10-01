01 октября 2018, понедельник

Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннесса

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На двоих братья Кличко провели 116 боев
Фото: официальный сайт Виталия Кличко

На двоих братья Кличко провели 116 боев

Бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее число боев.

Как сообщает официальный сайт Виталия Кличко, об этом объявили на гала-вечера 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, который проходит в Киеве.

В качестве профессионалов Владимир Кличко провел 69 боев (64 победы, 54 - нокаутом, пять поражений), нынешний мэр Киева участвовал в 47 поединках (45 побед, 41 - нокаутом, два поражения).

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - признался Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко стал первым украинским членом Международного зала славы бокса. 

Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта.

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