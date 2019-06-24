Бой Усик — Такам не в приоритете — промоутер украинца Сегодня, 19:03 171 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Команда Усика пока не определилась с окончательной датой следующего боя Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что проведение сорванного поединка против Карлоса Такама в супертяжелом весе теперь не в приоритете.



В комментарии Tribuna.com представитель спортсмена признался, что его команда пока не определилась с окончательной датой следующего боя, хотя тот планируется в сентябре.

«Есть ли среди вариантов Такам? Он есть. Но вы же видели — сейчас он не в приоритете. Вчера пришла новость [о том, что Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом вес], которую мы ожидали. Делаем расклады и возможные сценарии», — добавил Красюк.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он поединок против россиянина Александра Поветкина вопреки нежеланию украинца, промоутер отметил, что принимает решения сам боксер, а команда прислушивается к его мыслям.

Сообщалось, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик стал обязательным претендентом на чемпионский бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом в супертяжелом весе.

Ранее со-промоутер украинца Эдди Хирн дал понять, что поединок боксера в супертяжелом весе против Карлоса Такама, скорее всего, состоится в сентябре.