Бой потенциального соперника Усика отменили из-за допинга у его оппонента
Поединок потенциального соперника украинского боксера Александра Усика, британца Энтони Джошуа против Даррелла Миллера отменен из-за допинга у американца.
Как сообщает ESPN, Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказала в выдаче боксерской лицензии Миллеру после того, как в его пробе был найден эндуробол.
О положительном допинг-тесте американского спортсмена стало известно 16 апреля. Миллер провалил тест Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), но не признает его результат.
Несмотря на эту ситуацию, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о том, что британцу ищут соперника на 1 июня, когда должен был состояться бой.
Ранее Хирн заявил, что британец может встретиться с Усиком в случае, если не получит бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Промоутер украинского чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Красюк заверил, что статус Усика, как претендента на пояс WBO в супертяжах, которым владеет Джошуа - это не пиар и не высказывания сопромоутера украинца Эдди Хирна, а правила WBO.