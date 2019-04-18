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Бой потенциального соперника Усика отменили из-за допинга у его оппонента

Сегодня, 21:48
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Бой потенциального соперника Усика отменили из-за допинга у его оппонента - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Допинг-тест Миллера показал положительный результат

Поединок потенциального соперника украинского боксера Александра Усика, британца Энтони Джошуа против Даррелла Миллера отменен из-за допинга у американца.

Как сообщает ESPN, Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказала в выдаче боксерской лицензии Миллеру после того, как в его пробе был найден эндуробол.

О положительном допинг-тесте американского спортсмена стало известно 16 апреля. Миллер провалил тест Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), но не признает его результат.

Несмотря на эту ситуацию, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о том, что британцу ищут соперника на 1 июня, когда должен был состояться бой.

Ранее Хирн заявил, что британец может встретиться с Усиком в случае, если не получит бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутер украинского чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Красюк заверил, что статус Усика, как претендента на пояс WBO в супертяжах, которым владеет Джошуа - это не пиар и не высказывания сопромоутера украинца Эдди Хирна, а правила WBO. 

Теги:   IBF WBC WBO Энтони Джошуа Александр Усик Бокс

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