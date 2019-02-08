Бой Ломаченко за новый титул сорвался Вчера, 22:32 388 Цей матеріал також доступний українською Top Rank Ломаченко не сможет побороться за новый пояс в апреле Top Rank

Бой украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.



По словам промоутера ганского боксера Лу Дибеллы, его клиенту понадобится шесть недель для восстановления после своего повреждения, сообщает Boxingtalk.

"Он посетит еще одного специалиста на следующей неделе, поэтому я обсужу с [промоутерской компанией Ломаченко] Top Rank возможность перенести бой", - добавил представитель Комми.

Читайте также: Промоутер Ломаченко оценил возможность боя против чемпиона мира в первом полусреднем весе

3 февраля Комми нокаутировал россиянина Ису Чаниева и завоевал пояс IBF, став наиболее вероятным следующим соперником Ломаченко.

Промоутер украинца Боб Арум сообщил о том, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

Ломаченко заявлял, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.

Позже Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила украинцу драться за титул IBF против Ричарда Комми до обязательной защиты своего титула против Энтони Кроллы. По словам промоутера британца Эдди Хирна, это разрешение касается только апреля.