Бой Ломаченко за новый титул оказался на грани срыва Сегодня, 01:25 41 Цей матеріал також доступний українською Top Rank Ломаченко вряд ли будет драться с Комми Top Rank

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, скорее всего, не будет драться против обладателя пояса IBF Ричарда Комми 12 апреля.



Главный тренер ганца Андре Розье подтвердил BoxingTalk информацию о том, что боксер получил травму сухожилия в суставе среднего пальца.

Как сообщает медиа, на этой неделе Комми пройдет МРТ, по итогам которого станет ясно, понадобится ли спортсмену операция.

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3 февраля ганец нокаутировал россиянина Ису Чаниева и завоевал пояс IBF, став наиболее вероятным следующим соперником Ломаченко.

Ранее промоутер украинца Боб Арум сообщил о том, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

Позже Ломаченко рассказал, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.

