Боксер-трансгендер впервые в истории победил в профессиональном поединке Сегодня, 17:43 21 Цей матеріал також доступний українською Патрисио Мануэль до 2012 года был женщиной Патрисио Мануэль via Instagram

Боксер-трансегндер американец Патрисио Мануэль в дебютном для себя профессиональном поединке победил опытного бойца мексиканца Уго Агилара.

Патрисио Мануэль - первый в истории профессионального бокса боец-трансгендер, сообщает Fight News.

Боксер одержал победу в четырехраундовом поединке единогласным решением судей.

Стоит отметить, что соперником Патрисио Мануэля был боец, который до этого проиграл шесть поединков, не выиграв при этом ни одного боя.

"Снимаю шляпу перед соперником. Он дрался со мной как с мужчиной. Я очень уважаю его. Я приложил много усилий, чтобы оказаться здесь. Но это только начало, я вернусь", - сказал после боя Патрисио Мануэль.

До 2012 года Патрисио Мануэль был женщиной и выступал за боксерскую олимпийскую сборную США.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, запрещающий трансгендерам поступать на службу в американскую армию.