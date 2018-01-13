Боксер из РФ раскритиковал российских журналистов после публикации рекламы с украинскими военными

Российский боксер Сергей Ковалев раскритиковал российских журналистов за негативное восприятие его публикации рекламы с украинскими военными

На своей странице в Instagram боец жестко прошелся по российским медиа, назвав их "желтыми" и распространяющими неправдивую информацию.

"Какой еще предатель? Вы что несете, демоны? Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса. Ниже уже некуда. Если в позитиве видеть негатив и наоборот, то мне жаль тех, кто так видит и думает. Видимо, на самом деле зомби ящики в России делают свое дело", - написал Ковалев.

Ковалев сообщил, что удалил ролик по собственному желанию, а не из-за давления, а посыл видео был не в солдатах, а идее любить.

"Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чем там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, "ЛЮБИ". И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл. Практически все комментарии были положительные, за исключением больных на голову персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня предателем. Ведь не соврешь, какой рассказ?" - добавил россиянин.

Напомним, на этой неделе Ковалев опубликовал видео с украинскими военными на своей странице в Instagram, но позже его удалил.

Видео, опубликованное на странице Ковалева

В последнем своем поединке Ковалев нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского и завоевал вакантный титул WBO. Следующим соперником россиянина может стать еще один украинский боксер - Александр Гвоздик.