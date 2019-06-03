Боксер, нанесший первое поражение Джошуа, возглавил рейтинг супертяжеловесов Сегодня, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Руис нокаутировал Джошуа в 7-м раунде Reuters/Andrew Couldridge

Мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис, который победил британца Энтони Джошуа, возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии BoxRec.

Руис после победы над Джошуа поднялся сразу на 13 ступенек. Британский боксер в свою очередь потерял лидерство и опустился на третье место.

Вторую позицию рейтинга занимает чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Накануне Энтони Джошуа, который победил украинца Владимира Кличко в его последнем бою, потерпел сенсационное поражение от мексиканца Энди Руиса. Это поражение стало первым в карьере британца.