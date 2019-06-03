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Боксер, нанесший первое поражение Джошуа, возглавил рейтинг супертяжеловесов

Сегодня, 20:09
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Боксер, нанесший первое поражение Джошуа, возглавил рейтинг супертяжеловесов - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Руис нокаутировал Джошуа в 7-м раунде

Мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис, который победил британца Энтони Джошуа, возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии BoxRec.

Руис после победы над Джошуа поднялся сразу на 13 ступенек. Британский боксер в свою очередь потерял лидерство и опустился на третье место.

Вторую позицию рейтинга занимает чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

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Накануне Энтони Джошуа, который победил украинца Владимира Кличко в его последнем бою, потерпел сенсационное поражение от мексиканца Энди Руиса. Это поражение стало первым в карьере британца.

Теги:   IBO IBF WBO WBA Энтони Джошуа Бокс

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