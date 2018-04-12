Бой Усик - Гассиев перенесли на лето

Финал Всемирной боксерсерской суперсерии (World Boxing Super Series) за все титулы в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится летом.

Точная дата пока уточняется. Об этом сообщили организаторы World Boxing Super Series Калле и Ниссе Зауэрланд на своей странице в Твиттере.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

"Сейчас мы финализируем даты и арены для наших летних финалов. Это крупные бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", - написали они.

Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым должен был состояться в Саудовской Аравии, но если страна будет не готова к проведению поединка, это право передадут России.