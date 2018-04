Бой Усик - Гассиев перенесли на лето

Финал Всемирной боксерсерской суперсерии (World Boxing Super Series) за все титулы в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится летом.

Точная дата пока уточняется. Об этом сообщили организаторы World Boxing Super Series Калле и Ниссе Зауэрланд на своей странице в Твиттере.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2