Бой Усик - Гассиев перенесли на лето

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Точная дата поединка пока уточняется
Фото: Александр Усик via facebook

Точная дата поединка пока уточняется

Финал Всемирной боксерсерской суперсерии (World Boxing Super Series) за все титулы в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится летом.

Точная дата пока уточняется. Об этом сообщили организаторы World Boxing Super Series Калле и Ниссе Зауэрланд на своей странице в Твиттере. 

"Сейчас мы финализируем даты и арены для наших летних финалов. Это крупные бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", - написали они.

Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым должен был состояться в Саудовской Аравии, но если страна будет не готова к проведению поединка, это право передадут России.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове