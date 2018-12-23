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Бой потенциальных соперников Усика закончился нокаутом

Сегодня, 14:23
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Фото: SkySportsBoxing ‏via Twitter

Уайт нокаутировал Чисору в 11-м раунде

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт, которого называют потенциальным соперником украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, победил нокаутом Дерека Чисору.

Боксер нокаутировал своего соотечественника в 11-м раунде благодаря одному удару. В восьмом и 11-м раундах рефери снимал очки с Чисоры за удары ниже пояса и локтем в лицо соответственно.

Тем самым британский супертяжеловес выиграл свой 25-й бой из 26-ти на профи-ринге и защитил титулы WBC Silver, а также WBO International.

На днях сопромоутер Усика Эдди Хирн выразил мнение, что украинец поднимется в супертяжелую категорию, где проведет свой первый бой в апреле 2019 года. По его словам, боксер может драться с победителем или проигравшим поединка супертяжеловесов между Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой.

После успешной защиты своих титулов в поединке против Тони Белью промоутер украинца Александр Красюк сообщил, что тот может провести еще один бой в своем дивизионе - против Уорда, если тот сам предложит ему драться. 

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил вызов абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе.

НВ

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