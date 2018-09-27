Бой небитого украинского боксера за титул чемпиона мира состоится перед поединком обидчика Кличко

Бой непобежденного украинского боксера Александра Гвоздика с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном состоится в качестве разогрева перед поединком победившего Владимира Кличко Тайсона Фьюри с чемпионом этой же версии в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

Как сообщает BoxingScene.com, оба события, которые пройдут в канадском Квебеке и американском Лос-Анджелесе соответственно, будет транслировать канал Showtime.

Недавно Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил проведение боя за звание чемпиона мира в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном 1 декабря.

Ранее сообщалось, что поединок между не знающим поражений украинским временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и канадским обладателем пояса WBC Адонисом Стивенсоном планируется провести 3 ноября 2018 года.

В последнем своем поединке украинец единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Он впервые провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

1 декабря также состоится топовый бой в супертяжелом весе: за титул чемпиона мира по версии WBC сразятся американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри, который стал чемпионом мира, нанеся первое за 11 лет поражение Владимиру Кличко.