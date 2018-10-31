Бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира оказался под угрозой

Ломаченко может не выйти на ринг с Майки Гарсией

Потенциальный бой украинского обладателя титула WBA в легком весе Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии оказался под угрозой после того, как американский боксер сделал свой пояс IBF вакантным.

Промоутер претендента на пояс IBF Ричарда Комми Лу ДиБелла сообщил ESPN, что поединок его клиента с Гарсией не состоится.

Американский боксер ранее договорился с Комми о проведении очного боя до того, как стороны договорились о распределении денег, но когда контракт не был вовремя отправлен в организацию IBF, были запланированы новые торги. Сейчас их также отменили.

Теперь за вакантный титул будут драться Комми и россиянин Иса Чаниев. Гарсия, который также обладает поясом WBC, скорее всего, проведет бой в полусреднем весе против Эррола Спенса-младшего вместо защиты своего звания в легком весе.

Сообщалось, что Ломаченко будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке. В то же время о желании встретиться на ринге с украинцем в очном поединке говорил и чемпион мира WBC и IBF Майки Гарсия, в котором на кону может оказаться титул абсолютного чемпиона мира, если Ломаченко победит Педрасу.

Тренер Гарсии Роберт Гарсия был уверен, что бой его младшего брата с чемпионом мира WBA обязательно состоится. Промоутер Ломаченко Боб Арум заявлял о том, что после боя с Педрасой он намерен организовать его поединок против обладателя титулов WBC и IBF Майки Гарсии.